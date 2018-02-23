Suriye'de 'insani ateşkes' tasarısı bugün oylanacak!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), şubat ayı dönem başkanı Kuveyt'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı, bugün TSİ ile 19.00'da oylamaya sunulacak.

Tasarıda, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın dün ''üzerinde uzlaşmaya varılamadığını'', bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklamıştı. Oylamada Rusya'nın tasarı için nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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