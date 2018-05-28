Suriye'de IŞİD saldırısı: Dört Rus askeri yaşamını yitirdi

- Reuters Rusya 2015'te Suriye'deki savaşa müdahil olmuştu

Rusya, Suriye'nin Deyrizor kentinde gerçekleşen bir saldırı sonucu dört askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rus askerlerinin de desteklediği Suriye ordusu, kenti Kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı. Fakat IŞİD, Deyrizor etrafında hâlâ etkili.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı anında Suriye ordusuna danışmanlık yapan iki Rus askeri hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan diğer beş Rus askerden ikisi de sonradan yaşamını yitirdi.

Rusya çatışmada 43 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Resmi verilere göre Suriye'de 90 Rus personeli hayatını kaybetti.

2015'te Rusya'nın Suriye'deki savaşa müdahil olmasının ardından yüzlerce paralı askerinin de öldüğü tahmin ediliyor.

Rus RIA Novosti haber ajansı, "Mobilize terörist gruplar gece baskını düzenledi" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 7 yıldan uzun süren savaş nedeniyle bugüne kadar 400 bin kişinin öldüğü veya kaybolduğu tahmin ediliyor.

22 milyon nüfusa sahip ülkenin yarısı ise evlerinden oldu. 6,1 milyon Suriyeli ülke içinde, 5,6 milyon Suriyeli ise Türkiye ve Lübnan gibi komşu ülkelere göçmek zorunda kaldı.

Kuzey Irak'taki mülteci kampında yeşeren umut bahçesi

Putin, Suriye zaferiyle neleri kazandı?

Putin Esad'la görüştü, "Suriye siyasi sürece hazır" dedi

Suriye düğümü İdlib'de mi çözülecek?

OPCW: İdlib'de klor gazı kullanıldı

İran: Suriye'nin, İsrail'in hava saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var

Esad: Daha fazla toprak alınca Türkiye ve Fransa gibi düşman ordularla savaşmak zorundayız

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER