Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin doğu bölgelerinde uçuş yapan Ka-52 model savaş helikopterinin düştüğü ifade edildi.

AA'nın aktardığına göre, uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.

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