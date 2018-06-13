Suriye'de yeni anayasa için süreç başlıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya'dan kıdemli yetkililerin BM yetkilileri ile 18-19 Haziran'da Cenevre'de Suriye anayasa komitesinin oluşturulmasını istişare etmek üzere bir araya geleceklerini açıkladı.



Makamından yapılan açıklamada, Mistura'nın bu süreçle ilgili konuları görüşmek üzere başka ülkelere de davet göndereceği belirtildi.



Suriye'nin yeni anayasasını kaleme alacak komitenin üyelerini de Mistura'nın seçmesi öngörülüyor. Yeni anayasanın savaş sonrasındaki siyasi reform süreci kapsamında yapılacak seçimler için ilk adımı oluşturması öngörülüyor.

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