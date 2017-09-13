Suriye'deki iç savaşın tarihine Youtube darbesi!

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, modern tarihin en vahşi ve en çok kayıt altına alınan savaşlarından biri olarak tarihe geçti.

Aradan geçen yıllarda bombardıman altındaki şehirlerden, ölü bebeğini beşikte sallayan babalara kadar yüzbinlerce amatör video, Youtube aracılığıyla internete yüklendi. Ancak Youtube'un son kısıtlamaları, Suriye İç Savaşı'nın görsel tarihini de tehlikeye attı.

Suriyeli aktivistler, Youtube'un şiddet içeren içeriklere yönelik yeni politikası nedeniyle savaşın tarihinin önemli bir kısmının silinebileceğini düşünüyor.

Zira yeni politikalarını uygulamaya başlayan Youtube, çatışmalardan çarpıcı görüntüler içeren veya terörizme destek niteliği taşıyan yüzbinlerce videoyu hiçbir uyarı vermeden sildi. Aktivistler, bunun yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili çok önemli kanıtların da silinmesi anlamına geldiğini söylüyor.