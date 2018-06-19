Suriye'den Münbiç'teki Türk ve ABD askerlerine ilişkin açıklama!

Suriye, Münbiç kenti civarındaki Türk ve ABD güçlerinin varlığını kabul etmediğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) dün, Münbiç yol haritası doğrultusunda Fırat Kalkanı askeri harekatında hakimiyet kurulan alan ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı.

SANA haber ajansında yer alan haberde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yer verilerek, "Suriye, devam eden Türk ve Amerikan saldırganlığı bağlamında Türk ve Amerikan kuvvetlerinin Münbiç civarına girmesini şiddetle kınadığını ve kesin olarak reddettiğini ifade etmektedir" dedi.

Açıklamada, Suriye ordusunun "tüm Suriye topraklarını özgürleştirmeye" kararlı olduğu da belirtildi.

Suriye Dışişleri yetkilileri, Suriye ordusunun ülkenin tüm topraklarını kurtarmaya kararlı olduğu ifadelerini de kullandı.

Türk askeri ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiç'e girmiş, Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kısa süre önce ABD ile Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının ilk uygulaması olarak TSK birlikleri ve ABD koalisyon güçleri, koordineli ancak ayrı şekilde devriye geziyor." açıklaması gelmişti. Açıklamada, iki tarafın da sahadaki koşullar çerçevesinde, işbirliğini arttırma kararlılığı ile karma devriyeler için planlamaları sürdürdüğü ifade edilmişti.