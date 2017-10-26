Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak canını kurtaran bir kişi Adana'da köprüden Seyhan Nehri'ne atlayarak ölmek isteyen bir genç kızı kurtardı.
İHA'nın haberine göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Selen Ö.(19) isimli genç kız Seyhan Nehri üzerine kurulu olan ve Reşatbey ile Yavuzlar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Yavuzlar Asma Köprüsü'ne geldi. Bir süre burada gezen genç kız daha sonra köprü ucunda oturmaya başladı. Ağlayan genç kıza vatandaşlar yardımcı olmak istedi ancak genç kız kimsenin yardımını istemedi. Birden ayağa kalkan genç kız, nehre atladı. Bu arada, Suriye'de süren iç savaşta canını kurtarmak için 4 yıl önce Halep'ten Adana'ya gelen Ali Alu (22) arkadaşlarıyla köprü üzerinde geziyordu. Genç kızın atladığını gören Alu, hiç düşünmeden köprüden nehre atladı. Alu nehirde kaybolan ve boğulmak üzere olan genç kızı bulup karaya çıkardı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Çevredeki vatandaşlarda polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen genç kızın zorla evlendirilmek istendiği için intihara kalkıştığı ileri sürüldü. Bu arada genç kızı kurtaran Suriyel Ali Alu ise "Kız köprünün ucunda demirlerin üzerinde oturuyordu, yardım etmek istedik yardımı istemeyip suya atladı ben de arkasından atlayıp onu kurtardım" dedi.
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Misafir 47 saniye önceneymiş Suriyeli düşmanlığı , ırkçılık yanlışmis00
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Misafir 48 saniye öncehelal olsun00
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Misafir 2 dakika önceEvliliği niye zorluyolar anlamıyorum ? Evlilik çözüm mü ?00