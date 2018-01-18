ABD'nin, askerlerinin Suriye'nin bazı bölgelerinde süresiz olarak kalacağı sinyalini vermesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının meşru olmadığını ve Suriye'nin egemenliğine karşı bir "saldırı" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığının "açık uçlu" olacağını dün söyledi.

Tillerson ayrıca bunun DEAŞ terör örgütünün yeniden canlanmasını önleme ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iktidarı bırakması için gereken zemini diplomatik yollarla hazırlama stratejisinin parçası olduğunu belirtmişti.

Konuşmasında sık sık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik eleştiriler yönelten Tillerson, ABD'nin Suriye'den uzun süre askerlerini çekmeyeceğinin de sinyallerini verdi. DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasını önlemek için Amerikan askerlerinin Suriye'de bulunmasının önem taşıdığını savunan Tillerson, ABD'nin 2011 yılında Irak'tan Amerikan askerlerini çekerken yaptığı hataya bir daha düşmeyeceğini, "tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceklerini" söyledi. Tillerson, "Açık olalım; ABD IŞİD'in yeniden ortaya çıkamaması için yakın gelecekte Suriye'deki askeri varlığından vazgeçmeyecek. Oradaki askeri varlığımız tamamen koşullara bağlı" dedi.

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