Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğu tehdidinde bulundu. " Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi.

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