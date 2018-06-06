Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay, büyük kısmı Beşar Esad rejimi tarafından olmak üzere 45’i çocuk, 70’i kadın olmak üzere toplam 557 kişinin alıkonulduğunu duyurdu. Suriye’deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığı belirtilen raporda, rejimin cezaevlerinde tutuklu olan 86 bin kişinin akıbetinin belli olmadığının altı çizildi. Rapora göre, bu yılın ilk 5 ayında ülke çapında 3 bin 415 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.

Türkiye, Rusya ve İran, 21-22 Aralık’taki Astana toplantısında, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi başlıkları için çalışma grubu oluşturmuştu. Söz konusu grup şimdiye dek 2 kez bir araya gelmiş, prensipler üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Gelecek toplantının bu ay içerisinde Ankara’da yapılması planlanıyor.

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