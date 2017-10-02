Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Eylül, 2017'nin en kanlı ayı oldu

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de Eylül'de 995'i sivil olmak üzere 3 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylece geçen ayın 2017'de en fazla can kaybının yaşandığı ay olduğunu bildirdi.
Eylül ayında hayatını kaybedenlerin 955'inin sivil olduğu da belirtildi.
Gözlemevi'nin yaptığı araştırmaya göre, sivillerin yüzde 70'i Rusya, Suriye veya ABD önderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele koalisyonunun hava operasyonlarında hayatını kaybetti.
Gözlemevi, Suriye ile ilgili topladığı bilgileri ülke içinde bulunan aktivisterden alıyor. Kendisini siyasi olmayan bağımsız bir izleme grubu olarak tanımlayan Gözlemevi, bu tarz araştırmalarda kullandığı metodolojiyi veya doğrulama süreçlerinin ayrıntılarını ise açıklamıyor.
Gözlemevi'nin araştırmasında, Eylül ayında hayatını kaybedenlerin 207'sinin çocuk olduğu belirtilirken, yaklaşık 790'unun Suriye hükümetine bağlı güçler, 700'den fazlasının IŞİD ve El Kaide bağlantılı gruplara mensup militanlar ve yaklaşık 550'inin de diğer silahlı örgütlerin üyeleri olduğu ifade edildi.
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Hem koalisyon hem Rusya ve Suriye operasyonları yoğunlaştırdı
Suriye'de 2011 yılında başlayan hükümet karşıtı protestoların silahlı eylemlere ve daha sonra iç savaşa dönüşmesiyle birlikte 300 binden fazla kişi hayatını kaybederken, milyonlarca insan da ülkeden ya da yaşadıkları yerden kaçmak zorunda kaldı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, çatışmaların şiddetlenmesi ve "uluslararası koalisyon ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi ile doğusunda cihatçıların elindeki bölgelere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmasının yanı sıra diğer silahlı grupların elindeki bölgelere yönelik Rusya ve rejimin düzenlediği saldırıların artması" nedeniyle Eylül ayında can kaybının da yükseldiğini belirtti.
Suriye ve Rusya, kısa bir süre önce hükümete ait bölgelerdeki IŞİD kuşatmasının kırıldığı Deyrizor civarında ve cihatçı örgütlerin kontrolü altındaki İdlib'te yoğun hava operasyonları düzenliyor.
Suriye ve Rusya, İdlib'te özellikle cihatçı grup Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolü altındaki bölgeleri hedef alıyor. Bu grup, Türkiye ile Rusya'nın İdlib için üzerinde uzlaştığı çatışmasızlık bölgesi anlaşmasına dahil değil.
ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonu da yine Deyrizor'un yanı sıra çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'yı IŞİD'den geri almak için düzenlediği operasyona havadan yoğun destek veriyor.
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