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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rus hava saldırısında en az 53 sivil öldü

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da bir köye Rus uçakları tarafından yapılan saldırılar, 21'i çocuk en az 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

27.11.2017 - 08:21 | Güncelleme:

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da bir köye Rus uçakları tarafından yapılan saldırılar, 21'i çocuk en az 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hava saldırıları, Al-Shafah köyünü hedef aldı. SOHR saldırıda sivillerin yaşadığı binaların da vurulduğunu belirtti.

SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman AFP'ye yaptığı açıklamada ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Köy, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolü elinde tuttuğu son birkaç yerden biri.

Rusya bölgede 6 uzun menzilli bombardıman uçağıyla saldırı düzenlediğini açıklamış ancak saldırıların IŞİD militanlarını hedef aldığını iddia etmişti.

'Şam yakınlarında 23 kişi öldü'

Pazar günü daha erken saatlerde Şam'ın dış mahallelerine düzenlenen hava saldırılarında da 23 kişinin öldüğü belirtilmişti.

SOHR, Doğu Guta'da bazı bölgelerin hava saldırılarında vurulduğunu açıkladı. Bölge Suriye ordusunun kuşatması altında. Doğu Guta aynı zamanda Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört "çatışmasızlık bölgesinden" biriydi.

Saldırılar SOHR dışında kaynaklarca doğrulanmadı.

Suriye ordusu ay başında, IŞİD'in elinde kalan son şehir Elbu Kemal'i de geri aldıklarını açıklayarak, zafer ilan etmişti.

Suriye'de ateşkesin görüşüldüğü Birleşmiş Milletler destekli Cenevre konferanslarının gelecek hafta devam etmesi bekleniyor.

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