Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türk uçakları Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'deki Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurduğunu ve "en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürdü.
Gözlemevi'nin açıklamasında, Türk savaş uçaklarının '48 saat içinde düzenlediği üçüncü hava saldırısında Kafr Jina kampını vurduğu' belirtildi.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de bir açıklama yaparak "Türkiye'nin Suriye ordusunun elindeki bazı hedefleri yerel saatle 05:00 ve 10:00 arasında vurduğunu" söyledi. SDG'nin açıklamasında hedeflerin tam olarak nerede olduğuna ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkinse bir bilgi vermedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e yönelik operasyonu 20 Ocak'ta başlamıştı. Genelkurmay Başkanlığı, Cumartesi günü yapılan yazılı çatışmalarda bugüne kadar 41 askerin öldüğü, 199 askerin de yaralandığını duyurdu.
TSK'nın bugün yaptığı ikinci açıklamada "Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Başbakan Binali Yıldırım da Afrin'in "Racu beldesinin temizlendiğini ve Afrin'in çevrelendiğini" söyledi. Yıldırım, "Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer" diye de ekledi.
Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait açıklamalarda harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddiaları yer almış, Türkiye ise bu iddiaları yalanlamıştı.
Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesinden bu yana Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolü altında bulunuyor. YPG, Suriye'nin doğusunda ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesindeki en önemli müttefiklerinden biri olan SDG'nin da omurgasını oluşturuyor.
Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda operasyonun hedefi, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a (IŞİD) mensup teröristleri etkisiz hale getirmek" olarak tanımlanıyor.
BBC Türkçe; Genelkurmay Başkanlığı ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) açıklamaları, Suriye'deki silahlı muhalif örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile sosyal medyada bölgeden gönderilen mesajlardan derlediği verilerle Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayını askeri açıdan inceledi:
Hava operasyonu ve çatışmaların yaşandığı yerler
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