Suriye, İsrail uçaklarına müdahale etti!

Habere göre, Suriye savaş uçakları Kuneytra bölgesinde hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale etti ve uçakları hava sahasından çıkmaya zorladı.

Suriye ordusu, ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale etti. Suriye, geçen hafta İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağını düşürmüştü. Uçakta bulunan iki pilotun İsrail'in kuzeyinde bir bölgeye düştükleri ve kurtarıldıkları belirtilmiş, Suriye devlet televizyonu, hava savunma sisteminin birden fazla jeti vurduğunu söylerken, İsrail ordusu bu iddiayı yalanlayarak sadece 1 savaş uçağının zarar gördüğünü söylemişti.

İsrail ordu sözcüsü, İran ve Suriye ile gerilimi tırmandırmak istemediklerini ancak bu iki ülkenin 'ateşle oynadığı' açıklamasında bulunmuştu.

İsrail, 10 Şubat'ta Golan Tepeleri’ne giren İran'a ait bir İHA’yı ve Suriye'deki İran hedeflerini vurmuştu. Suriye ordusu da İsrail’e ait bir F-16 uçaksavar sistemlerle düşürülmüştü.

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