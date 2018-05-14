Astana'da yapılan 9. Suriye konulu toplantı, TSİ 08.00 sularında Rusya ve İran arasındaki ikili görüşmelerle başladı.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor. Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin katılmadığı toplantının ana gündemini Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki son durum, anayasa komitesi ve alıkonulanların serbest bırakılması çalışmaları oluşturuyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın öğleden sonra görüşmelere katılması, Ürdün'ün gözlemci olarak görüşmelerde yer alması bekleniyor.

Beşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı yarın yapılacak.

İlki ocak 2017'de yapılan Astana toplantılarının 8.si, 21-22 Aralık'ta düzenlenmiş, taraflar alıkonulanların serbest bırakılması için çalışma grubu oluşturmuştu.

30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Kongresi'nde BM gözetiminde yeni anayasayı hazırlayacak bir komitenin kurulması kararlaştırılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları 16 Mart'ta Astana'da bir araya gelerek, bir yıllık iş birliğinin değerlendirmesini yapmış, bu kapsamda alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu da ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

ABD heyeti, ilk 7 toplantıya gözlemci olarak katılmış, Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield heyeti temsil etmişti.

Ancak 8. toplantıda ABD katılım seviyesini en aşağı çekmiş, bir bakanlık uzmanını görüşmelere temsilci olarak göndermişti.

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