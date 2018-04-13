Suriye krizi: İngiltere kabinesi 'harekete geçmenin gerekli olduğu' konusunda anlaştı

İngiltere'de Perşembe günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından "Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu" kararı çıktı.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, bakanların oy birliğiyle "Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için harekete geçmenin gerekli olduğuna" karar verdikleri belirtildi.
Bakanlar, Beşar Esad rejiminin kimyasal olduğundan şüphelenilen saldırıdan sorumlu olmasının "kuvvetle muhtemel" olduğunu da belirttiler.
Başbakanlık'ın açıklamasında, İngiltere'nin Suriye'ye olası bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı.
BBC'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Jo Johnson, "Şu noktada askeri müdahalede bulunmaya ilişkin bir karar alınmadı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May Perşembe akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "kimyasal silah kullanılmasına yönelik tehlikeli bir davranış kalıbı geliştirdiği" konusunda anlaştıkları belirtildi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada iki liderin, "Suriye'de kimyasal silah kullanımına uluslararası bir yanıt verilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam kararı aldıkları" kaydedildi.
ABD Başkanı Trump'ın ilerleyen saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi bekleniyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir araya geldiği ancak bu toplantıdan Suriye konusunda nihai bir kararın çıkmadığı belirtilmişti.
BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.
BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, kabinenin May'i desteklemesinin beklendiğini, ancak bunun muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de olmak üzere parlamentoya danışılmasını isteyen bazı milletvekillerini öfkelendirebileceğini söylüyor.
May, bütün işaretlerin saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu olduğunu gösterdiğini, ancak rejimin suçlu bulunması halinde bir müdahalenin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetmişti.
Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma ilçesine kimyasal saldırı düzenlediğini ve onlarca kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.
Suriye hükümeti ise suçlamaları reddediyor.
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