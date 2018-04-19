Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin bugün Bakü'de bir araya gelerek Suriye hakkında görüşeceği açıklandı.

Rusya savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ve Amerikalı komutanlar, NATO ve Rusya'nın Avrupa'daki askeri etkinliği hakkında da konuşacak.

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