Suriye'nin güneyinde tansiyon artıyor! Üçlü toplantı kararı...

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad rejiminin Suriye'nin güneybatısındaki çatışmasızlık bölgesinde operasyon hazırlığında olduğunun iddia edilmesinin ardından ABD, Rusya ve Ürdün'den bir toplantı haberi geldi.

ABD'li, Rus ve Ürdünlü yetkililerin Suriye'nin güneybatısında yer alan çatışmasızlık bölgesinin kaderiyle ilgili bir toplantı düzenleyecekleri belirtildi.

Kremlin'den pazartesi günü yapılan açıklamada, Suriye'nin Ürdün ve İsrail ile olan sınırında sadece Suriye ordusuna ait birliklerin yer alması gerektiği belirtilmişti.

İsrail basını ise bugün Suriye'nin güneybatısındaki İran güçlerinin çekilerek bölgenin tamamen Suriye ordusuna bırakılması konusunda Rusya ve İsrail'in anlaştığını öne sürmüştü.

Suriye rejiminin de söz konusu anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER