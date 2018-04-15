Suriye ordusu Doğu Guta'da zafer ilan etti!

Suriye ordusu, bir süredir muhalif güçlere karşı yürütülen operasyon kapsamında kuşatma altında tutulan Doğu Guta'da zafer ilan etti. Duma'da kalan muhalif gruplardan sonuncusunun da bölgeden tahliye edilmesinin ardından Suriye ordusundan 'zafer' açıklaması yapıldı.

7 Nisan'da Esad rejiminin bölgeye bir kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmiş ve bu iddiadan 1 gün sonra şehri kontrol eden Ceyşul İslam isimli muhalif grup rejim ve Rusya'yla anlaşmaya vararak şehirden ayrılmayı kabul etmişti.

Kimyasal saldırı iddiaları uluslararası tansiyonun yükselmesine neden olmuş, ABD, İngiltere ve Fransa Cuma gecesi Suriye'de bazı askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti.

Muhalifler ve ailelerinin yanı sıra, Guta'da Esad rejimi kontrolü altında yaşamak istemeyen sivilleri de taşıyan otobüsler, hafta boyunca Doğu Guta'dakileri Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere taşımıştı.

Rusya tarafından da desteklenen rejim güçlerinin Doğu Guta'ya yönelik operasyonu Şubat ayında başlamıştı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyon boyunca 1600 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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