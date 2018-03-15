AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, iç savaşın başladığı ilk günden bu yana açık kapı politikası uygulandığı belirtilerek Türkiye'nin din, dil, ırk ayrımı gözetmediği belirtildi.
Türkiye'nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunun vurgulandığı açıklamada tüm sağlık hizmetleri ve ilaçların ücretsiz olduğu, eğitime kazandırılan Suriyeli çocukların Türkiye’de savaşın değil, bilginin dilini öğrendiği vurgulandı.
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Barınma merkezlerindeki mahalle muhtarlık seçimleri ile Suriyelilerin yönetime katıldığı da belirtilen açıklamada, hizmetler şu şekilde sıralandı:
- Terzilik, dokumacılık, biçki-dikiş, kuaförlük gibi meslek kursları ile Suriye’nin geleceğine yatırım.
- Personel: AFAD geçici barınma merkezlerinde (GBM) 8.333 kişi görev alıyor.
- Bakanlık izni alarak faaliyet gösteren yabancı STK sayısı: 34
- Sıfır noktası yardım (SNY): 39.373 kamyon/TIR / 2.3 milyar TL
TÜRKİYE, "DÜNYANI EN CÖMERT ÜLKESİ"
AFAD'ın açıklamasında Küresel İnsani Yardım 2017 raporuna da değinildi. Rapora göre, Türkiye'nin milli gelirine oranla “Dünyanın En Cömert Ülkesi” olduğu kaydedildi. Aynı rapora göre, Türkiye'nin ABD’nin ardından 6 milyar ABD doları insani yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan 2. ülke olduğu da vurgulandı. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık insani yardımın, geçen yıl dünyada yapılan yardımın 5’te 1’inden fazlasını oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca şu veriler yer aldı:
Rapora göre, 2015 yılında dünyada gerçekleşen insani yardım tutarı 25,7 milyar ABD doları iken, 2016 yılında 27,3 milyar ABD dolara ulaştı.
Dünyada geçen yıl e-ticaret alanında moda ve güzellik ürünlerine $408 milyar; video oyunlarına $52.5 milyar harcandı.
Avrupa Birliği’nde Suriyeli sığınmacı başvuru sayısı 1,015,500 (2011-2017)
2017’de dünyada 6.142 göçmen hayatını kaybetti (Akdeniz’de 3.139)
Türkiye’de hayatını kaybeden göçmen sayısı 2016’da 192, 2017’de 56.
GEÇİÇİ BARINMA MERKEZLERİ
AFAD'ın bilgilendirmesinde geçici barınma merkezlerindeki rakamlara da yer verildi. Türkiye'deki toplam Suriyeli sayısının 3 milyon 547 bin 194 olduğu belirtildi. Geçici barınma merkezlerindeki toplam Suriyeli sayısı ise 227 bin 37. Ayrıca, geçici barınma merkezlerinde 6 bin 122 Iraklı bulunuyor.
İL İL RAKAMLAR
Geçici barınma merkezlerinin bulunduğu illere ilişkin verilere göre, Hatay'da 17 bin 425, Gaziantep'te 23 bin 976, Şanlıurfa'da 81 bin 344, Kilis'te 25 bin 111, Mardin'de 4 bin 35, Kahramanmaraş'ta 21 bin 991, Osmaniye'de 14 bin 669, Adıyaman'da 9 bin 66, Adana'da 26 bin 976 ve Malatya'da 9 bin 444 mülteci barınıyor.
EĞİTİM HİZMETİ
Geçici barınma merkezlerinde 83 bin 246, devlet okullarında 350 bin 493, geçici eğitim merkezlerinde 170 bin 267 ve açık okullarda 8 bin 597 olmak üzere toplamda 612 bin 603 kişiye eğitim hizmeti sağlanıyor.
Öğrencilerin sınıf seviyeleri ise şöyle:
Okul öncesi: 33 bin 337
İlkokul: 378 bin 244
Ortaokul: 141 bin 218
Lise ve diğer: 59 bin 804
Yetişkin eğitimlerinde ise, 87 bin 168 kişi mesleki eğitim hizmeti, 216 bin 60 kişi genel eğitim hizmeti alıyor.
SAĞLIK HİZMETİ
Geçici barınma merkezlerinde 156 Türk doktor, 186 Türk sağlık personeli, 109 Suriyeli doktor ve 137 Suriyeli sağlık personeli görev yapıyor.
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