Suriye sınırına 564 km'lik duvar örüldü

TOKİ’nin Suriye sınırına inşa ettiği 564 kilometrelik duvar tamamlandı. 7 tonluk 300 bin bloktan oluşan sınır duvarı, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvarı olma özelliğine de sahip oldu. İran sınırındaki duvar da bitme aşamasında.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Suriye sınırında 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşasını tamamladı. TOKİ, Suriye sınırında 564 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. 100 kilometresi tamamlanan İran sınır duvarı da bitme aşamasına geldi. Suriye sınır duvarı, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun sınır duvarı olma özelliğine sahip oldu. Ayrıca duvarların üzerlerine bir metre yüksekliğinde jiletli tel de çekildi.

300 BİN BLOK VAR

Duvar ve yolun tamamı yerli Türk firmaları tarafından inşa edildi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Suriye sınırında inşa edilen duvar hakkında şu bilgileri verdi:

“Suriye sınırında Asi Nehri’nin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklarla kapatıldı. Güvenlik duvarının

200 kilometresi valilikler, geriye kalan kısmı ise TOKİ tarafından yapıldı. 1 yılda 300 bin tane taşınabilir blok inşa edildi.”

SINIRDA 22 KULEKOL, 59 GÜVENLİKLİ KAPI YAPILDI

Suriye ve İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı 22 adet kulekol inşa edildi. Havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle inşa edilen kulekollar 4 modülü duvar elemanları, 1 modülü de döşeme ve parapetler olmak üzere toplam 5 parçadan oluşuyor. Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların katlarındaki döşeme yapısal çelik sistemle tasarlandı. Sınırda güvenlik duvarı ve kulekolların yanı sıra yüksek güvenlikli 59 sınır kapısı da yapıldı.

İran sınırına yeni duvar inşa edecek

Hakkâri Yüksekova’da İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edeceklerini açıklayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Duvarın ihalesi 1 hafta içinde yapılacak" dedi.

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