Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.

Alınan bilgiye göre, bazı illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi. Konvoyda 8 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görüldü.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.