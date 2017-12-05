Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, Hassa ve Kırıkhan ilçesi Suriye sınırına doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen, aralarında askeri malzeme taşıyan kamyon ve iş makinelerinin de yer aldığı araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi.

suriye

askeri sevkiyat

hatay