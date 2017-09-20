Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Tank, iş makineleri ve zırhlı askeri araçların yer aldığı konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Reyhanlı ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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