Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, merkeze bağlı İnanlı ve Gülbaba köyleri sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

AA'nın haberine göre; yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu, diğer şahsın da terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tunus uyruklu M.B. (26), sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.