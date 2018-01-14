Ceylanpınar ilçesinin Suriye'nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı.

İHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı.

İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn'a çevrilmiş durumda.

AA'nın haberine göre ise; Mardin'de konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Şanlıurfa'ya geldi.

Çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan 12 araçlık konvoy, daha sonra Gaziantep istikametine geçiş yaptı. Askeri personel de taşıyan araçların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde zırhlı araçlardan oluşan polis konvoyu tur attı.

Emniyete ait 7 zırhlı araç, siren çalarak ilçeyi turladı. Trafikteki vatandaşların da korna çalarak destek verdiği konvoy, sınırın sıfır noktasında bulunan mahalleleri de dolaştı.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise konvoyun "vatandaşa güven, düşmana korku salması" amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Emniyet ekiplerinin teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada, halkın huzur ve güveni için 24 saat görev başında olunduğu hatırlatıldı.

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