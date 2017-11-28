Suriye sınırında kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 bin 407 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmak isteyen toplam 3 bin 407 kişinin yakalandığını, yapılan müdahale sonucu bir araç ve elektronik malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı´nın resmi internet sitesinde yer ala açıklamada şöyle denildi;

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye'den Türkiye´ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 3 bin 388 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 19 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda; bir adet araç, bir adet elektronik malzeme ele geçirilmiştir."

Genelkurmay Başkanlığı

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