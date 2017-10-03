Suriye sınırındaki askeri hareketlilik

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri iş makineleri ile araçların bulunduğu konvoy, Reyhanlı'dan Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da askeri araçların giriş ve çıkış yaptıkları görüldü.