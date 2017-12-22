Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi 29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılacak.

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısında taraflar, tutukluların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaştı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, tutukluların serbest bırakılması ve tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi konularında anlaşmaya vardı.

Rusya'nın girişimiyle Soçi'de yapılması kararlaştırılan Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihleri de 29-30 Ocak olarak belirlendi.

Heyetlerin sonuç bildirisi üzerindeki çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE KABUL ETMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8. toplantıda, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Astana 8 toplantısının ikinci ve son gününde, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Kongre'ye katılacak Suriyeli tarafların listesi üzerinde müzakerelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla katıldığı zirvenin deklarasyonunda Ulusal Diyalog Kongresi'nin katılımcılarının ortak kararla belirleneceği kayda alınmıştı.

Rus ve İran heyetleriyle Soçi'de yapılacak Kongre'nin katılımcılarını istişare eden Türk yetkililerin, terör örgütü PYD/PKK'nın kongreye davet edilmesine karşı çıktığı öğrenildi.

Türk heyeti daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vurguladığı çerçevede, terör örgütünün uzantılarının dahi kongreye katılmasının kabul edilmeyeceğini yineledi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye garantör ülkelerle, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) terörist faaliyetlerle ilişkisi olmadığından hareketle Soçi'ye davet edilebileceği görüşünü paylaştı. Türkiye, Astana toplantısı öncesinde de Rusya ve İran'a bu yönde bildirimde bulundu.

CAFERİ: TÜRK VE ABD'Lİ ASKERLER SURİYE'DEN ÇEKİLSİN

Öte yandan Astana'da yapılan barış görüşmelerinin ardından konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye'de bulunan Türk ve ABD'li askerlerin varlığını 'bariz bir saldırganlık' olarak değerlendirklerini söyledi.

Caferi, Suriye topraklarındaki yabancı askerlerin acil ve koşulsuz olarak çekilmeleri gerektiği görüşünü paylaştı.

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