Antalya'nın Serik ilçesinde oturan Suriyeli Bahria Aljalmoud, kimliği henüz belirlenmeyen kişi ya da kişilerce, göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürüldü.



DHA'nın haberinew göre Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Suriyeli Bahria Aljalmoud, saat 04.00 sıralarında, evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kocasının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, inceleme yaptı. Bahria Aljalmoud'un kalbinin altına aldığı 3 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Aljalmoud'un cenazesi, inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bahria Aljalmoud'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için inceleme başlatan polis, ismi açıklanmayan eşini gözaltına aldı.

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