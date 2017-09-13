İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan Suriyeli dilenci çocuklar operasyonunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Trafik ışıklarında dilenen 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun 5 ay önce polise başvurup “Ailem Halep’te, bir çete bizi zorla dilendiriyor” sözleri üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
AYLIK 300 BİN TL
Halep’ten “Su ve mendil sattıracağız” denilerek ailelerinden koparılan çocukları İstanbul’daki trafik ışıklarında aç ve susuz perişan bir halde dilendiren çete, tespit edildi. Çocukların tutulduğu evler tek tek basıldı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre çete üyelerinin, Halep’te bulunan “Cebebin” aşiretinden olduğu belirlendi. Çocuklar kurtarılırken, çete üyeleri gözaltına alındı. Çetenin, zorla dilendirdiği Suriyeli çocuklara günlük 100 TL kazanma kotası koyduğu, bu hedefe ulaşamayanların da sıraya dizilerek hortumlarla dövüldüğü ortaya çıktı. Dilenirken bir aracın altında alan 12 yaşındaki H.Ş. de Halep’e götürülüp toprağa verildi. Çete üyelerinin aç ve susuz zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü, aylık kazancın 300 bin TL’yi bulduğu belirlendi. Çete üyelerinin bölgelerindeki kafelerde oturdukları, 2 saatte bir çocukları kontrol edip topladıkları paraları ellerinden aldıkları tespit edildi. Çetenin, milyonlarca lirayı aşiret üyesi olan “Amca” dedikleri Beyoğlu’nda tekstilcilik yapan Abdüssamed C. aracılığıyla Suriye’ye gönderdiği belirlendi. Çetenin kasası Abdüssamed C. de gözaltına alındı.
Taksim’de dilenen Suriyeli çocuğun fotoğrafını çekerken yanımıza gelen bir kişi, “Bu çocuğun babası Suriyeli. 10 çocuğu var. Eğer akşama yeterince para toplayamazlarsa dayak yiyorlar. Adam Gezi Parkı’nda akşama kadar içki içer” dedi.
EVLERİN İÇLER ACISI HALİ
Gazete Habertürk, dilendirilen çocukların barındırıldığı Küçükçekmece Halkalı ve Kanarya’daki evleri de görüntüledi. Bodrum katta, depodan bozma evlerin hali içler acısı. Kötü koku ve pislikten içeri girmekte zorlandığımız evler, ranzalarla yatakhaneye dönüştürülmüş. Evdeki tek lüks ise çocukların kendi paralarıyla aldıkları internet...
ÇOCUKLAR İŞKENCEYİ ANLATTI
Çocukların maruz kaldığı işkence ve dayak, ifadelerine de yansıdı.
11 yaşındaki A.M.H.: Ali C., ailemi ikna etti. 7 çocukla birlikte Türkiye’ye geldik. Büyük bir otobüsle İstanbul’a getirdiler. 2 kat aşağıdaki evde demirden katlı yataklar vardı. Ali C., 100 liranın altında para getirirsek bizi dövüyordu. Hortumla beni dövdü. Para 100 lirayı geçince yemek yiyebiliyorduk.
12 yaşındaki A.Z.: Beni ve kardeşimi 200 bin Suriye Lirası karşılığında ailemden aldılar. Kilis’e, oradan da İstanbul’a geldik. Aynı gün 3 çocuk bizi, Bağcılar’da trafik ışıklarında bıraktılar. 3’ümüz sadece 150 lira toplayabildik. Ali C. bize vurmaya başladı. Bacaklarımız morardı. Dayak yememek için ışıklarda otomobillerin arasına girmeye başladım. Yağmurlu bir gün bana araç çarptı, hastaneye götürdüler. Ali C., ayağıma alçı yapılır yapılmaz hastaneden kaçırdı. 2 gün sonra alçılı ayağımda dilendirmeye devam ettiler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.