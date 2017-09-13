İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan Suriyeli dilenci çocuklar operasyonunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Trafik ışıklarında dilenen 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun 5 ay önce polise başvurup “Ailem Halep’te, bir çete bizi zorla dilendiriyor” sözleri üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

AYLIK 300 BİN TL

Halep’ten “Su ve mendil sattıracağız” denilerek ailelerinden koparılan çocukları İstanbul’daki trafik ışıklarında aç ve susuz perişan bir halde dilendiren çete, tespit edildi. Çocukların tutulduğu evler tek tek basıldı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre çete üyelerinin, Halep’te bulunan “Cebebin” aşiretinden olduğu belirlendi. Çocuklar kurtarılırken, çete üyeleri gözaltına alındı. Çetenin, zorla dilendirdiği Suriyeli çocuklara günlük 100 TL kazanma kotası koyduğu, bu hedefe ulaşamayanların da sıraya dizilerek hortumlarla dövüldüğü ortaya çıktı. Dilenirken bir aracın altında alan 12 yaşındaki H.Ş. de Halep’e götürülüp toprağa verildi. Çete üyelerinin aç ve susuz zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü, aylık kazancın 300 bin TL’yi bulduğu belirlendi. Çete üyelerinin bölgelerindeki kafelerde oturdukları, 2 saatte bir çocukları kontrol edip topladıkları paraları ellerinden aldıkları tespit edildi. Çetenin, milyonlarca lirayı aşiret üyesi olan “Amca” dedikleri Beyoğlu’nda tekstilcilik yapan Abdüssamed C. aracılığıyla Suriye’ye gönderdiği belirlendi. Çetenin kasası Abdüssamed C. de gözaltına alındı.

Taksim’de dilenen Suriyeli çocuğun fotoğrafını çekerken yanımıza gelen bir kişi, “Bu çocuğun babası Suriyeli. 10 çocuğu var. Eğer akşama yeterince para toplayamazlarsa dayak yiyorlar. Adam Gezi Parkı’nda akşama kadar içki içer” dedi.

EVLERİN İÇLER ACISI HALİ

Gazete Habertürk, dilendirilen çocukların barındırıldığı Küçükçekmece Halkalı ve Kanarya’daki evleri de görüntüledi. Bodrum katta, depodan bozma evlerin hali içler acısı. Kötü koku ve pislikten içeri girmekte zorlandığımız evler, ranzalarla yatakhaneye dönüştürülmüş. Evdeki tek lüks ise çocukların kendi paralarıyla aldıkları internet...

ÇOCUKLAR İŞKENCEYİ ANLATTI

Çocukların maruz kaldığı işkence ve dayak, ifadelerine de yansıdı.

11 yaşındaki A.M.H.: Ali C., ailemi ikna etti. 7 çocukla birlikte Türkiye’ye geldik. Büyük bir otobüsle İstanbul’a getirdiler. 2 kat aşağıdaki evde demirden katlı yataklar vardı. Ali C., 100 liranın altında para getirirsek bizi dövüyordu. Hortumla beni dövdü. Para 100 lirayı geçince yemek yiyebiliyorduk.

12 yaşındaki A.Z.: Beni ve kardeşimi 200 bin Suriye Lirası karşılığında ailemden aldılar. Kilis’e, oradan da İstanbul’a geldik. Aynı gün 3 çocuk bizi, Bağcılar’da trafik ışıklarında bıraktılar. 3’ümüz sadece 150 lira toplayabildik. Ali C. bize vurmaya başladı. Bacaklarımız morardı. Dayak yememek için ışıklarda otomobillerin arasına girmeye başladım. Yağmurlu bir gün bana araç çarptı, hastaneye götürdüler. Ali C., ayağıma alçı yapılır yapılmaz hastaneden kaçırdı. 2 gün sonra alçılı ayağımda dilendirmeye devam ettiler.