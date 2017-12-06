Suriyeli 52 kaçak çalıştıran şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Doğular Mahallesinde 48'i Suriye uyruklu 52 kaçak işçinin ruhsatsız bir işyerinde çalıştırıldığını belirledi.

İHA'nın haberine göre; işyerine operasyon düzenleyen jandarma, 52 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan Suriye uyruklu 48 kişi, kayıt işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken işyeri sahibi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşyerinde yapılan aramada ise uzun namlulu silah, av tüfeği, tabanca, kasasına yakıt deposu yerleştirilmiş sahte plakalı kamyon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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