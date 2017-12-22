İstanbul Üsküdar'da, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan akrabaları Ahmed Barakat'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede Barakat'ın cesetlerin kokmaması için üzerlerine deterjan döktüğü ve dikkat çekmemek için anne-kızın cenaze törenine katıldığı kaydedildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmed Barakat hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Suriyeli Orouba Barakat'ın rejim muhalifi olduğu için uzun süre yurt dışında farklı ülkelerde yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldi ve 2015 yılından bu yana da kızı Halla Barakat ile Üsküdar'da yaşamaya başladı. Amerikan vatandaşı olan Halla Barakat, Türkiye'de bir üniversiteden mezun olduktan sonra Suriye rejimine muhalif internet sitelerinde haber yaptı. Anne-kızın akrabası olan Ahmed Barakat ise Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi ve akrabalarıyla zaman zaman görüşüp evlerinde kalmaya başladı.



ANNEYİ 14, KIZINI 9 KEZ YARALADI

Olaydan bir gün önce Ahmed Barakat akrabalarının evine gelip geceyi burada geçirdi, ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebeple aile bireyleri tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Ahmed Barakat, 21 Eylül günü Halla ve Orouba Barakat'ı kesici bir aletle öldürdü. Halla Barakat'ın vücudunda 9, Orouba Barakat'ın ise 14 adet kesici delici alet yarası tespit edildi.



CESETLERE DETERJAN DÖKTÜ, CENAZEYE KATILDI

Cinayetin ardından cesetlere kokmaması ve kanın yayılmasını önlemek için deterjan döküp yorgan ve nevresimlerle kapatan Ahmed Barakat, Bursa'ya kaçtı. Daha sonra da İstanbul'a dönüp dikkat çekmemek için akrabalarının cenaze törenine katıldı. Yeniden Bursa'ya dönen ve yakalanan Barakat, polis ve savcılıktaki ifadesinde suçlamayı kabul etmezken mahkeme sorgusunda ise parasını vermediği için anne Orouba Barakat'ı öldürdüğü, annesinin öldüğünü gören Halla Barakat'ı da bağırdığı için cinayeti işlediğini kabul etti.



2 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

"Kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması istenen Ahmed Barakat'ın iddianamenin kabul edilmesi halinde önümüzdeki günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

Orouba Barakat

Halla Barakat