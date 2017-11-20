Suriyeli çocuklar telafi eğitimleriyle okula kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında 33 şehirde 5 bin 200 Türkçe öğretmeni görev yapacak.

AA'nın haberine göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin çocuklarının eğitim hayatından uzak kalmamaları için 5 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Altunel, "Bugün itibarıyla 613 bin Suriyeli öğrencinin tamamına yakını okullarımızda Türk çocuklarıyla beraber ya sabahçı ya öğlenci ya da karışık olarak eğitime başlamış vaziyette." dedi.

"SURİYELİ 972 BİN ÇOCUK EĞİTİM ÇAĞINDA"

Suriyelilerin eğitim çağında olan çocuk nüfusunun 972 bin olduğunu anlatan Altunel, "Bunların tamamını okullaştırılabilmiş değiliz. Zira bunların bir kısmı olmaları gereken sınıfların eğitim çağını da geçtiği için onları bu sınıflara dahil etme imkanı kalmadı. Fırat Kalkanı Bölgesi için uygulayacağımız telafi eğitim programını Türkiye'dekilere de uygulayacağız. Suriyeli çocuklardan ilkokula ve ortaokula gidemeyenleri de telafi eğitimi marifetiyle okullaştırmış olacağız." diye konuştu.

Altunel, eğitim çağında olan çok sayıda Suriyeli çocuğun ailelerine destek olabilmek için çalıştığına dikkati çekerek bu çocuklara da mesleki eğitim verilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"5 BİN 200 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ GÖREVLENDİRMESİ YAPTIK"

Hem halk eğitimi merkezlerinde hem de mesleki eğitim merkezlerinde bu çocukları eğitimli bireyler haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Altunel, şunları kaydetti:

"Bunun meyvesini de almaya başladık. Çıraklık eğitimlerine Suriyelilerden yoğun bir katılım var. Şu anda 15 bini geçti. Halk eğitimi merkezlerinde de 30 bini geçen öğrencimiz var. Özellikle kız öğrencilerimiz halk eğitimi merkezlerini tercih ediyorlar. Suriyeli çocuklara eğitim verilmesi için 5 bin 200 Türkçe öğretmeni görevlendirmesi yaptık. Eğitim içinde olan bütün Suriyeli çocuklarımıza Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Suriyelilerin yaşadığı 33 şehirde bu öğretmenlerimiz şu anda görevde."

Milli Eğitim Bakanlığı