Suriyeli muhalifler Cenevre'deki barış görüşmelerine ortak heyet gönderecek

Suriyeli muhalifler Salı günü Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre kentinde organize edeceği barış görüşmelerine ortak bir heyet ile katılma kararı aldı. Heyet 50 kişiden oluşacak.
Suriyeli muhalifler Cenevre görüşmelerine ortak heyet gönderme kararını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptıkları iki gün süren toplantıda aldı.
Toplantıya muhalefetin önde gelen yaklaşık 140 ismi katıldı.
Muhalif gruplardan, Suudi Arabistan'ın desteklediği, Yüksek Müzakere Komitesi'nin üyelerinden Basma Kodmani 50 kişilik heyette yer alacak kişilerin ve hangi muhalif grubun heyette kaç kişiyle temsil edileceğinin Cuma günü yapılacak görüşmelerde netleşeceğini açıkladı.
Komite Genel Koordinatörü Riyad Hicab ise toplantı öncesi "rejimin ömrünü uzatmaya yönelik çabalara" tepki göstererek istifa etmişti.
Muhalifler daha önce, Suriye'de siyasi bir geçiş süreci öncesi Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrarlamıştı.
Şam yönetimi ise Esad'ın geleceğinin görüşmelerde pazarlık konusu olmadığını vurguluyor.
Cenevre görüşmelerinde Suriye hükümeti ile muhalifler doğrudan pazarlık masasına oturacak.
Riyad'daki görüşmelere BM Suriye Özel Temsilcisi Sayın Staffan de Mistura da katılmıştı.
Daha önce Suriye'de 6 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşın sona ermesi için BM gözetiminde yapılan tüm görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış; savaşta 330 binden fazla kişi ölmüş, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Türkiye: PYD, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde olmamalı
Çarşamba günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı üçlü zirvede, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ilerde belirlenecek bir tarihte Soçi'de toplanması kararlaştırılmıştı.
Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla toplanacak kongrede, ülkede yeni bir anayasa hazırlanması ile özgür ve adil seçimler yapılmasına yönelik adımlar atılması hedefleniyor.
Türkiye ise Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Kongre'ye katılmasına karşı çıkıyor.
Ankara, PYD ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) "PKK'nın bir kolu" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.
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