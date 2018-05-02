Suriyeli muhalifler, Kuzey Humus'u tahliye ediyor!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve muhaliflerin, Rusya'nın arabuluculuğunda Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için görüşmeler yapmasının ardından muhaliflerin, Kuzey Humus'u tahliye ettiği açıklandı.

AA'nın haberine göre, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile ablukada tuttuğu ve gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bölgedeki kuşatmanın sonlanması için zorunlu tahliye anlaşmasına vardı.

Görüşmelerde, askeri muhalif grupların, rejimin askeri unsurlarının bölgeye girmemesi, çıkmak isteyenlerin çıkıp kalmak isteyenlerin bölgede yaşamaya devam edebilmesi, rejimin bölgeye yeniden su vermesi, ateşkesin Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde sürmesi gibi talepleri karşılanmamıştı.

Rusya, kısa süre önce Doğu Guta'da uygulanan ve tartışmalara yol açan zorunlu tahliye ve askeri muhaliflerin silahlarını teslim etmesi şartlarını dayatmıştı.

Rusya'nın tavrının değişmemesi ve muhalif grupların büyük kısmının şartları kabul etmemesi üzerine anlaşma sağlanamamıştı.

Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki grupların ittifakı olan Dördüncü Kolordu, Kuzey Humus'tan çıkmayacaklarını ve çatışmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

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