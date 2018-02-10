Fransa'nın TF1 kanalında yayınlanan "The Voice" adlı ses yarışmasına katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in "Hallelujah" isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren Suriyeli Mennel Ibtissem (22), sosyal medyada başlatılan linç kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ibtissem, başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için eleştirilmiş ve çok sayıda ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.

Bazı kullanıcılar, Fransa'da başörtülü bir kadının yarışmaya katılamayacağını öne sürerek televizyon yönetimini protesto etmiş, bazı televizyon programlarında da Ibtissem'in şarkının bir bölümünü Arapça sözlerle söylemesine tepki göstermişti. Ibtissem'in, sosyal medyada, 2016 Nice saldırısı sonrasında hükümetin rolünü sorgulayan paylaşımları da eleştiri konusu olmuştu.

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