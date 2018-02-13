Suriye Türkmen Meclisin'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin milli güvenliğine ve Suriye halkına güvenlik tehdidi oluşturduğu açık bir şekilde ortada olan kanlı bir terör örgütüne üstelik hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen ABD Savunma Bakanlığı tarafından ' DEAŞ ile mücadele' gerekçesinin ardına sığınılarak PYD/YPG/PKK Terör Örgütü'ne 550 milyon dolar bütçe ayrılması kabul edilemez bir karardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye halkına zulmettiği, çocukları zorla silah altına aldığı evleri yıktığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, örgütün kendi ideolojisini silah zoruyla dayatmaya ve Suriye'nin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Terör örgütüne verilen bu açık desteği Suriye'yi bölme gayretinin bir parçası olarak görüyor ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında Kongreden DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar talep etmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER