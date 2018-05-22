Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin geçişleri sağlanacak.

Geçici koruma statüleri sonlandırılmaksızın, Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen Suriyeliler, "www.suriyebayramizni.com" web adresinden randevu alarak geçiş yapabilecekler.

Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye çıkışlar 23 Mayıs-13 Haziran, dönüşler ise 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında sağlanacak.

İhtiyaç duyulması halinde söz konusu bayram izinleri, valilik tarafından kısmen veya tamamen durdurulabilecek. Bayram izni kapsamında hangi kara hudut kapısından çıkış yapılmışsa, dönüşler de aynı kapıdan yapılacak.

HER AİLE ÜYESİ İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURULACAK

Suriye'ye çıkış yapacak her aile üyesi, başvuru formu dolduracak, çıktısıyla birlikte geçici koruma kimlik belgeleri, yol izin belgeleriyle formda yer alan tarihte Karkamış Kara Hudut Kapısı'na gelebilecek.

Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'deki güvenli alanlara (Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab) çıkışları ve dönüşlerinde kullanılmak üzere başvuru belgesi, yol izin belgesi, ön kayıt belgesi veya geçici koruma kimlik kartıyla sağlanacak.

Ayrıca 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarının yanında getirilmesi gerekiyor.

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