Türkiye sandık başında...

Mersin'de oy kullanmaya eşi Ruken ve kızı Hüsran ile birlikte gelen Hamid Ehmed, Suriye'nin Lazkiye kenti nüfusuna kayıtlı olduklarını ancak geçen yıl eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye vatandaşı olmayı hak kazandığını söyledi. Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Türkiye'de ilk kez oy kullandıklarını belirten Ehmed, "Seçimler hayırlı olsun. Biz de ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

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