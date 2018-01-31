TSK ve ÖSO’nun, Afrin’e yönelik harekâtı devam ederken Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal, Kilis’te Suriyelilere, “Terör biterse, ülkenize dönmek ister misiniz?” sorusunu yöneltti. Bu soruya farklı cevaplar geldi. Kentte 3 yıldır faaliyet gösteren, 400 Suriyeli yetim çocuk ve dul kadının barınma ve her türlü ihtiyacını karşılayıp psikolojik destek veren, Al Resele Derneği’nin Müdürü Mezin İbrahim, Türkiye’nin vatanı gibi olduğunu, Türk kimliğini aldığını söyledi.

‘ZİYARETE GİDERLER AMA GERİ DÖNERLER’

Mezin İbrahim şunları söyledi: “Suriye’deki meslek sahipleri Türkiye’de mesleğini sürdürmek için dükkân açtı. Suriyelilerin Türkiye ekonomisine katkısı çok fazla. Suriyeli zenginler Türkiye’de büyük projeler yaptı. Gaziantep, İstanbul ve bazı illerde mobilya, deterjan, dikiş atölyesi ve fabrikaları kurdu. Hem ticaret yapıyor para kazanıyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar. Derneğimizde kalanların çoğu hayata Türkiye’de tutundu ve çok memnunlar. Bizler Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bize kapılarını açtığı için çok minnettarız. Erdoğan, Suriyeli mazlumlara unutulmaz iyilikler yaptı. Türklerle aynı apartmanda oturuyorum. Komşuyuz ve bize çok iyi davranıyorlar. Suriye’de DEAŞ ve PYD’den temizlenen bölgelere akrabalarını ziyarete giderler ama kalıcı dönüş yapacaklarını sanmıyorum. İşi ve evi olan gider ancak binlercesinin evi ve işyeri yıkıldı, mallarını terör örgütleri yağmaladı, canlarını zor kurtararak Türkiye’ye sığındılar. Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye’de yaşamaktan ve Türklerden çok memnun.”

‘TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ’

İki yıldır Kilis’te yaşayan ve giyim mağazası işleten Muhammed, “Türkiye, Suriye’ye göre daha güvenli. Suriye’de savaş bitse bile eski haline dönmesi zaman alır. Kilis aynı Azez gibi, bana vatanımı aratmıyor. Ben bize sahip çıkan, kucak açan Türkiye’yi terk etmek istemiyorum. Burada evlendim, çocuk sahibi oldum, işyerimi açtım. Türkiye’yi çok benimsedim. Allah’ın izniyle Türkiye’de yaşamımı devam ettireceğim” dedi.

‘DÖNMEK İÇİN SEBEP YOK’

Halepli Nur, “Adana’da Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Burada tek yaşıyorum. Bombalardan kaçtık, ailem Almanya’da çalışıyor. Ben Türkiye’de eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Suriye’ye dönmek istemiyorum. Suriye’ye dönmek için hiçbir sebebim yok. Ailem Suriye’de olsa bile Türkiye’de kalmaya devam ederdim. Burada ayrım yok, ikinci sınıflık yok, kadın erkek eşit, kadına değer ve saygı var. Türkiye’de kadınlar özgürce giyinebiliyor, insan hakları var. Okulumu bitirip, Türkiye’ye faydalı bir mühendis olacağım” diye konuştu.

‘TERÖR BİTERSE, DÖNERİM’

Münbiç’ten kaçan Mehmet Munkays, “Eğer Suriye terörden tamamen temizlenirse gitmek isterim. Biz Suriye’de terörün işgal ettiği bölgeleri Türkiye ordusu ve muhalifler alsın istiyoruz. İnşallah Suriye temizlenir terörden, sizler de bizlerin misafiri olursunuz” derken, 14 yaşındaki Ahmet, “Burada çerezci dükkânında çalışıyorum. Okula da gidiyorum, Türkçe bilmediğim için derslerde zorlanıyorum. Savaşın bitmesini, ülkeme dönüp eğitimimi Suriye’de tamamlamayı istiyorum” dedi.

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