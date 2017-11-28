Suriye’nin kuzeyinde askeri araç sevkıyatı görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede verdiği, “YPG’ye silah yardımı kesilecek” sözünden 3 gün sonra, Suriye’nin kuzeyine doğru giden, yeni yardım konvoyları olduğu iddia edilen TIR görüntüleri yayınlandı.

Syria.liveuamap sitesinin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün saat 14.00 sularında Irak sınırından Suriye’nin kuzeyine Humvee araçlarla dolu yaklaşık 100 TIR gönderdi. TIR’ların ana omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) teslim edildiği iddia ediliyor.

ABD: YPG’YE YARDIMI GÖZDEN GEÇIRIYORUZ

Gazete Habertürk'ün haberine göre Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’ye silah desteğinin duracağını açıkça belirtmemekle birlikte, örgüte verilen desteğin “yeniden değerlendirme sürecinde” olduğunu duyurdu. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon açıklamasında “Kürt partnerlerimize DEAŞ’ın yenilmesi için sağladığımız destek ve askeri ihtiyaçlar konusundaki düzenlemeleri, istikrar ve örgütün geri dönmesini önleme çabaları doğrultusunda yeniden gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA’nın ve yabancı ajansların flaş olarak tek cümle halinde geçtikleri haberde ise Pahon’un ‘İçinde YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sürdüreceğiz. SDG’ye verilen silahlar sınırlı” ifadelerine yer verildi. Ancak bu ifadeler sonradan toplanarak geçilmiş açıklamanın metninde yer almadı.

SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ ŞUBATA ERTELENDİ

AA'nın haberine göre Rusya’nın Soçi kentinde aralık ayında düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin şubat ayına ertelendiği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, “konuya yakın diplomatik bir kaynağa” dayandırdığı haberine göre, gelecek ay Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin şubatta düzenlenmesine karar verildi. Haberde, kongreye yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle tarihin ertelendiği belirtildi.