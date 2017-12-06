Suruç'taki saldırıyla ilgili 2 polis hakkında dava açıldı

Suruç'ta 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yapıldığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında biri tutuklu 2'si Suriye'de 3 kişi hakkında 104'er kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 POLİS HAKKINDA DAVA AÇILDI

DHA'nın haberine göre; Saldırının ardından savcılık, dönemin Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinden sorumlu olan 2 polis hakkında da dava açtı. 'Görevi kötüye kullanma ve ihmal' suçlamasıyla savcılığın hazırladığı iddianame, Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

13 Kasım'da görülen ilk duruşmada mahkeme 2 polis hakkında adreslere tebligat yapılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Canlı bomba saldırısı sonrası görevi ihmal suçlamasıyla yargılanan dönemin Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal'a Suruç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 bin 500 lira para cezası verilmiş ve 12 taksitte ödemesi kararlaştırılmıştı.

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