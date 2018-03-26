Sürücü aracını kavşağa park edip alışverişe gitti

Sivas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, görüntüler izlendiğinde bir sürücünün aracı ile Mevlana kavşağına girip kavşağın tam ortasına aracını park ettiği görülüyor.

Kavşağın ortasına aracını park edip aracından inen sürücü, karşıdaki bir iş yerine girip alışveriş yaptıktan tam 8 dakika sonra yeniden aracına dönüyor ve yoluna devam ediyor.

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