'Sürücüsüz' araç faciadan kıl payı kurtuldu

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne bağlı Hof kentinde el frenini çekmeyi unutarak aracından inen sürücü az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Haberturk.com Whatsapp İhbar Hattı'na gönderilen görüntülerde, park halindeki otomobilini çalıştıran sürücü bir şey unuttuğunu fark ederek araçtan iniyor. El frenini indirdiğini unutan dalgın sürücü arkasını dönerek araçtan uzaklaştığı anda otomobil caddeye doğru kaymaya başlıyor. Yoldan süratle geçmekte olan araçlar aniden yola giren otomobilden deyim yerindeyse kıl payı kurtuluyor. Otomobil yolun karşısındaki duvara çarparak duruyor.

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