‘Sürücüsüz’ler 137 milyar dolar daha az sigorta ödeyecek

Uluslararası vergi ve danışmanlık kuruluşu KPMG’nin hazırladığı “Otonom araçlar dünyasında otomobil sigortaları” raporuna göre sürücüsüz araç teknolojisi, otomobil sigortacılığını tehdit ediyor.

Raporda, sürücüsüz araçlarla kaza riskinin de azalacağı beklentisiyle 2050 yılına kadar otomobil sigortacılığının yüzde 71 oranında küçüleceği belirtiliyor. Bu daralmanın rakamsal karşılığı 137 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Sürücüsüz araç teknolojisinin yaygınlaşmasından en çok etkilenecek olan alanlardan birinin 247 milyar dolar prim büyüklüğüne sahip otomobil sigortacılığı olduğuna dikkat çeken KPMG Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, sigorta şirketlerinin, sektörün bu sarsıcı dönüşümünde stratejik ve taktik değişiklikler yapması gerektiğini vurgulayarak “Önlem alınmazsa sektörü kaotik bir dönem bekliyor” diye konuştu.

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