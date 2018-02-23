Survivor 2018'de heyecan devam ediyor. Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yine hırs ve heyecan doruktaydı. Ada'da yaşam mücadelesi veren yarışmacılar için gün geçtikçe şartlar zorlaşıyor. Survivor'da izleyiciler nefes kesen bir yarışa tanık olurken, herkes tarafından merak edilen Hakan Hatipoğlu'nun durumu da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Hakan, Survivor'a dönecek mi? Survivor yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 10. yeni bölümde Gönüllüler takımında yaşanan gerilim, tartışmaya dönüşüyor. Cumali ile Ramazan arasında ipler iyice geriliyor. Peki yeni bölümde ödül oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR 9. SON BÖLÜMDE KAZANAN KİM OLDU?

Survivor'ın son bölümünde ada ödülü için kıyasıya mücadele vardı. Ümit ile Ramazan arasındaki nefes kesen mücadele herkesi ekrana kilitledi. Yarışmayı son saniyede Ramazan kazandı ve ada ödülü Gönüllüler takımına gitmiş oldu.

HAKAN HATİPOĞLU SURVİVOR'A DÖNECEK Mİ?

Acun ılıcalı, Gönüllüler takımına iki kritik haber verdi. Birincisi Hakan Hatipoğlu ile ilgiliydi. Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun yarışmaya döneceğini ancak 1 ay boyunca yarışamayacağını açıkladı. Hemen ardından da Geçen hafta elenen Gamze ve Hakan'ın yerine yedek 2 yarışmacının yola çıktığını açıkladı. Yani Gönüllüler takımına 2 yeni isim katılıyor.

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