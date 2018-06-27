Survivor'da yarışmacılar Kıbrıs için son 3 güne girdi. Dün yapılan ilk yarı final oyununun kazananı son anda Nagihan'ı yenen Hilmi Cem olmuştu. Bugün Survivor'da 2. yarı finalistin belirlendiği oyunda nefesler tutuldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyun izleyiciyi de ekranlara kilitledi. Tüm bunlardan önce bir de sürpriz vardı. Survivor'ın bugünkü ödül oyununda tuz dökme hareketiyle tüm dünyada fenomenleşen Nusret vardı. İşte Survivor son bölümün özeti...
SURVİVOR NUSRET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Nagihan Damla'ya karşı olan mücadelesini kazandı. Anıl Adem erkekler finalinde karşı karşıya geldi. Adem hiç yenilmeden, oldukça üstün bir performans göstererek oyunu kazandı.
Adem, Nusret ödülü için Turabi'yi götürmeye karar verirken; Nagihan da Damla'yı Nusret ödülüne götürdü. Ödülde keyifli anlar geçiren yarışmacılar, diğer ülkelerin yarışmacılarıyla da kaynaştı. Nusret'in adeta şov yaptığı gecede herkesin karnı güzelce doydu.
SURVİVOR İKİNCİ YARI FİNALİST KİM OLDU? YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk mücadele Nagihan ile Damla arasındaydı. Bu mücadeleyi Nagihan kazandı. Damla 4 hakka düşerken, Nagihan'ın 5 hakkın var.
Adem - Anıl mücadelesinin kazananı Adem oldu. Böylece Adem 4'e düşerken Anıl'ın 5 hakkı var.
Anıl - Damla mücadelesinin kazananı Anıl oldu. Damla 3'e düşerken Anıl 5 hakkını koruyor.
Nagihan - Adem karşılaşmasını Adem kazandı. İki yarışmacının da 4 hakkı kaldı.
Anıl - Nagihan karşılaşmasını Nagihan kazandı. Böylece Anıl'ın da 4 hakkı kaldı.
Adem - Damla karşılaşmasını, Damla kazandı. Damla bu hamlesiyle Adem'i 3'e düşürürken, oyuna tutunmayı da başardı.
Damla Anıl mücadelesini Anıl kazandı. Anıl 4'te kalırken, Damla'nın 1 hakkı kaldı.
Anıl - Adem karşılaşması, Anıl'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Adem 2, Anıl 4 oldu.
Damla - Nagihan karşılaşması Nagihan'ın zaferiyle sonuçlandı. Nagihan 4 hakkını korurken, Damla 2'ye düştü.
Adem - Nagihan mücadelesi Adem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Adem 2 hakkını korurken, Nagihan 3'e düştü.
Anıl - Damla mücadelesi Anıl'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Damla 1'e düşerken, Anıl 4 hakkını koruyor.
Anıl - Nagihan karşılaşmasını Nagihan kazandı. Anıl 3' düştü.
Damla - Adem ile karşı karşıya geldi. Adem karşılaşmayı kazanınca yarı finale ilk veda eden isim Damla oldu.
Nagihan - Adem karşılaşması Adem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Nagihan ve Adem'in 2'şer hakkı kaldı.
Anıl - Nagihan ile karşı karşıya geldi. Anıl karışlaşmayı kazandı. Böylece Anıl 3 hakkını korurken, Nagihan 1'e düştü.
Anıl - Adem mücadelesini Anıl açık ara farkla kazandı. Böylece Anıl 3 hakkını korurken, Adem'in 1 hakkı kaldı.
Nagihan ile Adem karşılaşmasıin galibi Nagihan oldu. Böylece Adem yarı finale veda eden ikinci isim oldu.
Anıl - Nagihan mücadelesi, Anıl'ın 3 - 1'lik avantajıyla başladı. Ve Anıl, Nagihan daha atışlara başlamadan oyunu kazandı. Böylece Anıl 2. yarı finalist oldu.
Kıbrıs öncesi yarı final koltuklarına oturan ve SMS oylamasına girmeyecek olan yarışmacılar HİLMİ CEM ile ANIL oldu.
İkinci kez yarı final koltuğunu kaçıran Nagihan duygusal anlar yaşadı.
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