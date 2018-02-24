Survivor 2018'in heyecan dolu yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Yarışmanın yayınlanan 11. yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmacılara büyük sürprizi açıklıyor. Sürpriz ise, oynanacak oyunda kazanan takımın Romen takımıyla karşı karşıya gelmesi. All Starlar ve Gönüllüler takımı sürprizi büyük heyecanla karşılarken kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor. İşte Survivor 2018 11. bölüm fragmanı Türkiye-Romanya karşılaşması...

SURVİVOR 2018 11. BÖLÜM FRAGMANI: TÜRKİYE-ROMANYA MÜCADELESİ

Survivor 2018, 11. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8'de izleyicinin karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğı Survivor 2018'in bu bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Dün yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı, adada toplanan All Starlar ve Gönüllüler takımına büyük bir sürpriz açıklıyor. Sürprizde oyun oynanacağını, oynanacak oyunun sonunda kazanan takımın Romen takımıyla karşı karşıya geleceğini söylüyor. Bu büyük sürprizi duyan yarışmacıların heyecanlı anları ekranlara geliyor.

İşte Survivor 2018 11. bölüm fragmanı;

SURVİVOR'IN YENİ YARIŞMACISI EMRE, İLK MÜCADELESİNE ÇIKTI

Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde, doktor kontrolü sonrası yarışmaya devam edemeyeceği açıklanan Gamze adaya veda etmişti. Gamze'nin yerine ise Emre yarışmaya katıldı. Emre, Survivor 2018'in ilk mücadelesinde Ümit Karan ile yarıştı. All Starlar ve Gönüllüler'in oyundaki durumu 2-2 iken oyunu Ümit Karan kazandı ve durumu 3-2'ye çıkardı. Emre, Survivor 2018'deki ilk mücadelesini kaybetmiş oldu.

Gönüllüler takımına yeni katılan Emre ve İpek adaya adapte olmaya başladılar. Tam bir doğa çocuğu olduğunu söyleyen Emre attığı taklalarla dikkat çekti.

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