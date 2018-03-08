Survivor 2018 19. bölümde ödül oyunu oynandı. Survivor 2018'in bu bölümünde ilk oynanan ödül oyununda iki takımın da en iyi yarışmacıları mücadele verdi. İlk mücadele Adem Kılıçcı ile Anıl arasında gerçekleşti. Alp Kırşan'ın sunuculuğunu yaptığı ödül oyununda kazanan takım adasına bulgur ve ayçiçek yağı götürdü. Survivor 2018 19. bölümde ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım...

OYUN EŞLEŞMELERİ VE KAZANANLAR

Adem Kılıçcı - Anıl: Adem

Nagihan - Birsen: Birsen

Turabi - Melih: Turabi

Sema - Yağmur: Sema

Turabi - Anıl: Anıl

Nagihan - Yağmur: Nagihan

Adem - Melih: Adem

Sema - Birsen: Sema

Adem - Anıl: Anıl

Nagihan - Birsen: Nagihan

Turabi - Melih: Melih

Sema - Yağmur: Sema

Turabi - Anıl: Turabi

Sema - Birsen: Sema

Survivor 2018'in 19. bölümündeki ilk ödül oyununda Sema ile Birsen'in karşılaşması oyunun son mücadelesi oldu ve Sema bu oyundan galip gelerek ödülü kazanan takımı belirledi. Survivor 2018'in 19. bölümünde oynanan ödül oyununu All Star takımı kazandı.

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